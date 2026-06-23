Рябков: Россия надеется, что США не поменяют подход по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия надеется на сохранение текущего подхода США к урегулированию ситуации на Украине.
- Рябков отметил «элементы дрейфа» в позиции США по Украине и подчеркнул, что конкретных договоренностей о возобновлении обсуждения этих тем на данный момент нет.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ надеется, что США не изменят свой подход к урегулированию на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
"Означает ли это пересмотр и трансформацию подхода США? Будем надеяться, что нет. По крайней мере диалог не прерывается с американцами, в том числе, и на эту тему. И он будет продолжен. Хотя сразу хочу сказать, что конкретных договоренностей, когда и на каком уровне мы возобновим обсуждение этих тем, на сегодня не имеется", - сказал Рябков .