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Рябков: Россия надеется, что США не поменяют подход по Украине - РИА Новости, 23.06.2026
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12:39 23.06.2026 (обновлено: 13:05 23.06.2026)
Рябков: Россия надеется, что США не поменяют подход по Украине

Рябков: РФ надеется, что США не поменяют свой подход к урегулированию на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия надеется на сохранение текущего подхода США к урегулированию ситуации на Украине.
  • Рябков отметил «элементы дрейфа» в позиции США по Украине и подчеркнул, что конкретных договоренностей о возобновлении обсуждения этих тем на данный момент нет.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ надеется, что США не изменят свой подход к урегулированию на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Российский дипломат отметил, что РФ в последнее время видит в позиции США по Украине "элементы дрейфа" в сторону от пониманий, достигнутых на саммите РФ-США на Аляске.
"Означает ли это пересмотр и трансформацию подхода США? Будем надеяться, что нет. По крайней мере диалог не прерывается с американцами, в том числе, и на эту тему. И он будет продолжен. Хотя сразу хочу сказать, что конкретных договоренностей, когда и на каком уровне мы возобновим обсуждение этих тем, на сегодня не имеется", - сказал Рябков .
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Подход России к урегулированию на Украине не изменился, заявил Рябков
Вчера, 12:41
 
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