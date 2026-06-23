ЕС не заинтересован в переговорах с Россией, заявил Грушко

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз не заинтересован в переговорах с Россией по Украине.

По словам Грушко, в Евросоюзе идут внутренние дискуссии о том, кто будет представлять Европу на переговорах.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз явно не заинтересован в переговорах с Россией по Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Они все время говорят о том, что Европа должна сидеть за столом переговоров, но это желание никак не результируется в практических действиях. Более того, хорошо известно, что до сих пор в Евросоюзе идут внутренние дискуссии, кто будет представлять Европу на этих переговорах. Уже это свидетельствует о том, что ЕС на самом деле не заинтересован в проведении переговоров, ни с точки зрения создания условий для таких переговоров", - сказал Грушко журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

По его словам, одним из условий для начала таких переговоров станет в первую очередь прекращение оказания военной, финансовой и иной поддержки киевскому режиму.

"И второе, это то, что сама позиция, которую занимает Европа и ее постоянно озвучивает, исключает ее в качестве какого-то участника", - добавил Грушко.

Отвечая на вопрос о публикациях в СМИ о том, что глава Евросовета Антониу Кошта пытался установить контакты с Россией, Грушко сказал, что утечки МИД РФ вообще не комментирует.

"Но есть очень серьезное правило, которого мы все придерживаемся. Если мы договариваемся с партнерами о каких-то конфиденциальных контактах, мы этих договоренностей придерживаемся. И их не комментируем", - добавил замминистра.