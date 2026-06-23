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ЕС не заинтересован в переговорах с Россией, заявил Грушко - РИА Новости, 23.06.2026
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11:08 23.06.2026 (обновлено: 11:25 23.06.2026)
ЕС не заинтересован в переговорах с Россией, заявил Грушко

Грушко: ЕС не заинтересован в переговорах с Россией по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз не заинтересован в переговорах с Россией по Украине.
  • По словам Грушко, в Евросоюзе идут внутренние дискуссии о том, кто будет представлять Европу на переговорах.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз явно не заинтересован в переговорах с Россией по Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Они все время говорят о том, что Европа должна сидеть за столом переговоров, но это желание никак не результируется в практических действиях. Более того, хорошо известно, что до сих пор в Евросоюзе идут внутренние дискуссии, кто будет представлять Европу на этих переговорах. Уже это свидетельствует о том, что ЕС на самом деле не заинтересован в проведении переговоров, ни с точки зрения создания условий для таких переговоров", - сказал Грушко журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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По его словам, одним из условий для начала таких переговоров станет в первую очередь прекращение оказания военной, финансовой и иной поддержки киевскому режиму.
"И второе, это то, что сама позиция, которую занимает Европа и ее постоянно озвучивает, исключает ее в качестве какого-то участника", - добавил Грушко.
Отвечая на вопрос о публикациях в СМИ о том, что глава Евросовета Антониу Кошта пытался установить контакты с Россией, Грушко сказал, что утечки МИД РФ вообще не комментирует.
"Но есть очень серьезное правило, которого мы все придерживаемся. Если мы договариваемся с партнерами о каких-то конфиденциальных контактах, мы этих договоренностей придерживаемся. И их не комментируем", - добавил замминистра.
Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разделились на два лагеря из-за попыток Кошты установить контакт с Россией. Против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).
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