Свободный проход судов через Ормуз гарантирован законом, заявил Рубио

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

При этом военное командование Ирана 20 июня сообщило, что закрывает Ормузский пролив для судоходства в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение США положения меморандума о взаимопонимании. После переговоров с США в Швейцарии в Иране не сообщали о повторном открытии Ормуза, но глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Иран в рамках договоренностей с США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив.