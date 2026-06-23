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Свободный проход судов через Ормуз гарантирован законом, заявил Рубио - РИА Новости, 23.06.2026
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20:22 23.06.2026
Свободный проход судов через Ормуз гарантирован законом, заявил Рубио

Рубио: свободный и бесплатный проход судов через Ормуз гарантирован законом

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марко Рубио утверждает, что свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив гарантирован нормами международного права.
ВАШИНГТОН, 23 июня – РИА Новости. Свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив гарантирован нормами международного права, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
"Это (Ормузский пролив – ред.) международный водный путь. Ни одной стране не разрешено взимать пошлины или сборы за проход по международному водному пути. Таковы действующие нормы международного права. Именно так устроен режим международных водных путей по всему миру, и мы ожидаем, что здесь будет так же", - сказал Рубио журналистам в Абу-Даби.
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Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
При этом военное командование Ирана 20 июня сообщило, что закрывает Ормузский пролив для судоходства в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение США положения меморандума о взаимопонимании. После переговоров с США в Швейцарии в Иране не сообщали о повторном открытии Ормуза, но глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Иран в рамках договоренностей с США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив.
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