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Выпускникам программы "Герои СВОего времени. Смоленск" вручили дипломы - РИА Новости, 23.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:39 23.06.2026
Выпускникам программы "Герои СВОего времени. Смоленск" вручили дипломы

Выпускникам кадровой программы "Герои СВОего времени. Смоленск" вручили дипломы

© Фото : Василий Анохин/MAXТоржественная церемония вручения дипломов 13 выпускникам образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
Торжественная церемония вручения дипломов 13 выпускникам образовательной программы Герои СВОего времени. Смоленск - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Василий Анохин/MAX
Торжественная церемония вручения дипломов 13 выпускникам образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Смоленске состоялась церемония вручения дипломов 13 выпускникам образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск".
  • Программа направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников спецоперации и включает в себя теоретическое обучение, стажировки и защиту аттестационных проектов.
  • В 2025 году на обучение по программе подали заявки 273 человека, из которых 26 ветеранов СВО, 13 из них обучались очно, а еще 13 — в отложенном формате.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Смоленске состоялась торжественная церемония вручения дипломов 13 выпускникам образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор области Василий Анохин.
Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа участников спецоперации. Обучение проходило в течение года. Курсанты изучали теорию, проходили стажировки, готовили и защищали аттестационные проекты.
Глава региона указал, что в мероприятии приняли участие сотрудники правительства области, главы муниципальных образований, директор центра политических коммуникаций и компетенций Высшей школы государственного управления, академический директор образовательной программы "Герои СВОего времени" Игорь Школьников, председатель областной думы Игорь Ляхов, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Смоленской области Наталья Полушкина, а также участник первого потока федеральной программы "Время героев" Александра Родионова.
Анохин отметил, что в 2025 году на обучение по программе подали заявки 273 человека. Конкурсный отбор прошли 26 ветеранов СВО. Из них очное обучение прошли 13 человек. Еще 13 — зачислены на отложенный формат. Курсанты освоили все предусмотренные Высшей школой госуправления дисциплины, а также региональный компонент. Лекции и мастер-классы вели преподаватели Высшей школы государственного управления, смоленского филиала РАНХиГС и СмолГУ, сотрудники регионального правительства, Центра управления регионом.
"Все наши защитники имеют активную гражданскую позицию, а их аттестационные работы – важное общественное значение. Выпускники образовательной программы готовы помогать старшему поколению, детям с ограниченными возможностями здоровья, заниматься социальной адаптацией ветеранов боевых действий и реализовывать патриотические проекты", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что в Смоленской области открывают новый этап в развитии, привлекая к управлению тех, кто проявил себя в защите Отечества.
"Уверен, что их энергия, знания и целеустремленность принесут значительную пользу, укрепят общество и сделают регион более привлекательным. Желаю дальнейших успехов!" — заключил губернатор.
 
Смоленская областьСмоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
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