Краткий пересказ от РИА ИИ Россия активно продвигает идею многополярности на международных площадках.

На Западе признают концепцию многополярности, но видят в ней угрозу и понимают ее иначе, чем Россия.

По мнению посла Трофимова, многополярность характеризуется наличием множества суверенных игроков и отсутствием гегемонии.

КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. Россия активно продвигает идею многополярности на международных площадках, эту концепцию признают и на Западе, однако там ошибочно видят в ней угрозу, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в ходе экспертного диалога Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта проводит в Калининграде экспертный диалог на тему "От мировых "боев без правил" к диалогу цивилизаций".

"На Западе тоже признают многополярность. Об этом говорил, в частности, нынешний генсек ООН (Антониу Гутерреш - ред.) и некоторые другие официальные лица. Они просто видят многополярность по-другому, чувствуют в этом угрозу", - сказал посол в ходе дискуссии.

По его словам, на Западе в многополярности видят хаос, конфронтацию и "неизбежность столкновения великих держав". Тем не менее, в современным мире многополярность - это не чья-то идея, не проект, а объективный ход, добавил Трофимов.

"Что характерно для многополярности - это наличие сравнительно большого количества суверенных игроков, которые оказывают региональное влияние или глобальное. Чем больше таких игроков - тем больше возможностей", - указал посол.

Он уточнил, что альтернативный признак многополярности - это отсутствие гегемонии.

"Практические действия нашего внешнеполитического взаимодействия со странами БРИКС и теми, кого мы называем мировым большинством, показывают, что это (многополярность - ред.) возможно", - подчеркнул Трофимов.

Россия активно продвигает на международных площадках дискуссию на этот счет, отметил посол.

"Таким образом, Россия предлагает миру модель суверенного развития", - заключил он.