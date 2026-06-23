Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия активно продвигает идею многополярности на международных площадках.
- На Западе признают концепцию многополярности, но видят в ней угрозу и понимают ее иначе, чем Россия.
- По мнению посла Трофимова, многополярность характеризуется наличием множества суверенных игроков и отсутствием гегемонии.
КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. Россия активно продвигает идею многополярности на международных площадках, эту концепцию признают и на Западе, однако там ошибочно видят в ней угрозу, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в ходе экспертного диалога Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта проводит в Калининграде экспертный диалог на тему "От мировых "боев без правил" к диалогу цивилизаций".
"На Западе тоже признают многополярность. Об этом говорил, в частности, нынешний генсек ООН (Антониу Гутерреш - ред.) и некоторые другие официальные лица. Они просто видят многополярность по-другому, чувствуют в этом угрозу", - сказал посол в ходе дискуссии.
По его словам, на Западе в многополярности видят хаос, конфронтацию и "неизбежность столкновения великих держав". Тем не менее, в современным мире многополярность - это не чья-то идея, не проект, а объективный ход, добавил Трофимов.
"Что характерно для многополярности - это наличие сравнительно большого количества суверенных игроков, которые оказывают региональное влияние или глобальное. Чем больше таких игроков - тем больше возможностей", - указал посол.
Он уточнил, что альтернативный признак многополярности - это отсутствие гегемонии.
"Практические действия нашего внешнеполитического взаимодействия со странами БРИКС и теми, кого мы называем мировым большинством, показывают, что это (многополярность - ред.) возможно", - подчеркнул Трофимов.
Россия активно продвигает на международных площадках дискуссию на этот счет, отметил посол.
"Таким образом, Россия предлагает миру модель суверенного развития", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".