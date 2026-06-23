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В Риме прошла конференция ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 23.06.2026
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00:57 23.06.2026
В Риме прошла конференция ко Дню памяти и скорби

В Риме на площадке Русского дома прошла конференция ко Дню памяти и скорби

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид города Рима
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Риме на площадке Русского дома прошла конференция «Неизвестные истории борцов с нацизмом», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
  • Историк и писатель Джамбаттиста Каддопи поделился свидетельствами об участии советских военнопленных в рядах итальянских партизан и предложил выдвинуть борьбу с нацифашизмом в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
  • Посол России в Италии Алексей Парамонов подчеркнул важность памяти о совместной борьбе в рядах итальянского движения Сопротивления как основы для развития российско-итальянских отношений в послевоенный период.
РИМ, 23 июн - РИА Новости. Конференция "Неизвестные истории борцов с нацизмом", приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в Риме на площадке Русского дома, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, спустя 85 лет после трагических событий 22 июня 1941 года, мы обращаемся к полузабытым страницам истории — подвигу советских партизан в Италии, историям участников Сопротивления и свидетельствам итальянских солдат, оказавшихся на Восточном фронте. Это возможность рассказать о тех, чьи судьбы стали частью общей истории России и Италии", - заявила директор Русского дома Дария Пушкова.
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Одной из его задач, отметила она, является сохранение исторической памяти об историях мужества, самопожертвования и о цене мира для последующих поколений. "Мы рассказываем о том, что на Западе сегодня пытаются исказить, переписать или вовсе вычеркнуть со страниц учебников истории", - отметила Пушкова.
В ходе конференции историк и писатель Джамбаттиста Каддопи, поделился историческими свидетельствами участия советских военнопленных в рядах итальянских партизан. В их рядах сражались 5 тысяч граждан СССР.
Каддопи предложил выдвинуть в качестве кандидатуры в список нематериального наследия ЮНЕСКО борьбу с нацифашизмом.
"Уничтожение памятников советским солдатам-освободителям под предлогом русофобии является не только актом политического иконоборчества, но и лишает будущие поколения важнейшего напоминания о трагедии нацизма", - заявил историк.
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По словам Каддопи, общая история борьбы с нацизмом способна стать основой для сближения народов России и Италии. "Это общее наследие, основанное на жертве тысяч советских граждан, сражавшихся за свободу Италии, является главным антидотом от современной русофобии. Пока политика разделяет, история Сопротивления объединяет", - подчеркнул он.
"Пять-шесть тысяч советских бойцов, воевавших в Италии, не были иностранцами — они были товарищами по оружию, разделявшими с итальянцами голод, холод и идеалы свободы. Именно память об их подвиге остается главным антидотом от русофобии", - добавил Каддопи. Писатель и исследователь Джованни де Блазис, в свою очередь, рассказал о письмах с Восточного фронта итальянских солдат и появлении бывших советских пленных в рядах итальянских партизан.
В обращении к участникам конференции посол России в Италии Алексей Парамонов напомнил, что Итальянский экспедиционный корпус в России, позднее преобразованный в 8-ю итальянскую армию численностью около 220 тысяч человек, понес тяжелые потери на советско-германском фронте. По словам дипломата, зимой 1942-1943 годов в ходе операции "Сатурн" итальянская армия была практически разгромлена, потеряв 84 тысяч убитыми и 49 тысяч взятыми в плен.
Посол также напомнил, что после 1943 года тысячи итальянцев присоединились к движению Сопротивления, а вместе с ними в партизанских формированиях сражались около пяти тысяч советских граждан, бежавших из лагерей или избежавших депортации.
По его словам, для российской стороны особенно важно то, что именно память о совместной борьбе в рядах итальянского движения Сопротивления стала прочным фундаментом для последовательного развития российско-итальянских отношений в послевоенный период.
"Сегодня мы видим попытки повернуть историю вспять и снова объединить Западную Европу для коллективного похода против России. Военные приготовления НАТО и ЕС все больше напоминают немецкий план "Барбаросса", стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. Наша общая задача - не допустить этого и предотвратить втягивание народов Европы в новую большую войну", - заключил посол.
В рамках мероприятия в Русском доме также открылась художественно-тематическая выставка "22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг", подготовленная Музеем Победы совместно с мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой" Белоруссии при участии частных коллекционеров. Экспозиция включает документы, фотографии, фронтовые письма, плакаты, а также воспоминания участников первых месяцев войны. Отдельные разделы посвящены подвигу защитников Брестской крепости, пограничников, принявших на себя первый удар вермахта, обороне Смоленска, а также героизму бойцов Красной армии, которые летом 1941 года сумели остановить стремительное продвижение нацистских войск.
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