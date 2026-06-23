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В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за осадков - РИА Новости, 23.06.2026
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22:38 23.06.2026
В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за осадков

В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за обильных осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за обильных осадков.
  • Из-за подтоплений и размыва дорог ограничено движение транспорта в Верхнекамском округе и Фаленском районе.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Кировской области из-за обильных осадков, размывших дороги, сообщает правительство региона.
Двадцать третьего июня из-за обильных осадков были подтоплены и размыты участки автодорог на территории Верхнекамского округа. Также размыло дорожное полотно на 112-м километре автодороги в Фаленском районе. Движение транспорта по этим автодорогам ограничено. При этом в регионе прогнозируется продолжение осадков.
"Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал распоряжении о введении с 18.00 часов (совпадает с мск) 23 июня 2026 года режима повышенной готовности для предупреждения и ликвидации последствий, которые привели к размывам участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вводимый на территории Кировской области режим повышенной готовности позволит оперативнее привлекать дополнительные силы и средства для ликвидации последствий обильных осадков.
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