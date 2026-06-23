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Расчет дронов "Молния-2" поразил более 30 укреплений ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.06.2026
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09:13 23.06.2026
Расчет дронов "Молния-2" поразил более 30 укреплений ВСУ в Сумской области

Расчеты БПЛА "Молния-2" уничтожил более 30 укреплений ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет дронов «Молния-2» группировки войск «Север» за месяц поразил более тридцати укреплений ВСУ в Сумской области.
  • Большинство пораженных укреплений являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Расчет крылатых ударных дронов "Молния-2" группировки войск "Север" за месяц поразил более тридцати укреплений ВСУ в Сумской области, большинство из которых являлись вражескими пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.
"За текущий месяц один расчет крылатых дронов "Молния-2" 352-го полка группировки войск "Север" поразил более 30 укреплений ВСУ в Сумской области", – сообщил агентству командир взвода беспилотных систем 352-го мотострелкового полка "Севера" с позывным Кредо.
Он добавил, что больше половины из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами.
"Дрон самолетного типа "Молния-2" идеально подходит для уничтожения укрепленных пунктов, так как он может нести на себе до восьми килограммов боезаряда", – отметил военнослужащий.
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