Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет дронов «Молния-2» группировки войск «Север» за месяц поразил более тридцати укреплений ВСУ в Сумской области.
- Большинство пораженных укреплений являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Расчет крылатых ударных дронов "Молния-2" группировки войск "Север" за месяц поразил более тридцати укреплений ВСУ в Сумской области, большинство из которых являлись вражескими пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.
"За текущий месяц один расчет крылатых дронов "Молния-2" 352-го полка группировки войск "Север" поразил более 30 укреплений ВСУ в Сумской области", – сообщил агентству командир взвода беспилотных систем 352-го мотострелкового полка "Севера" с позывным Кредо.
Он добавил, что больше половины из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами.
"Дрон самолетного типа "Молния-2" идеально подходит для уничтожения укрепленных пунктов, так как он может нести на себе до восьми килограммов боезаряда", – отметил военнослужащий.
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