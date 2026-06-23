Расчет дронов "Молния-2" поразил более 30 укреплений ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет дронов «Молния-2» группировки войск «Север» за месяц поразил более тридцати укреплений ВСУ в Сумской области.

Большинство пораженных укреплений являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Расчет крылатых ударных дронов "Молния-2" группировки войск "Север" за месяц поразил более тридцати укреплений ВСУ в Сумской области, большинство из которых являлись вражескими пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.

"За текущий месяц один расчет крылатых дронов "Молния-2" 352-го полка группировки войск "Север" поразил более 30 укреплений ВСУ в Сумской области", – сообщил агентству командир взвода беспилотных систем 352-го мотострелкового полка "Севера" с позывным Кредо.

Он добавил, что больше половины из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами.