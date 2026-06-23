Силы ПВО за ночь уничтожили 143 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В течение ночи с 22 на 23 июня средства российской ПВО сбили 143 украинских беспилотника.
- Дроны были уничтожены над несколькими российскими регионами, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Астраханскую области, Ставропольский и Краснодарский края, Крым, Адыгею, а также над Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 22 июня т.г. до 7.00 мск 23 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18