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Силы ПВО за ночь уничтожили 143 украинских беспилотника - РИА Новости, 23.06.2026
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07:46 23.06.2026 (обновлено: 07:51 23.06.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 143 украинских беспилотника

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 143 украинских беспилотника

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В течение ночи с 22 на 23 июня средства российской ПВО сбили 143 украинских беспилотника.
  • Дроны были уничтожены над несколькими российскими регионами, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Астраханскую области, Ставропольский и Краснодарский края, Крым, Адыгею, а также над Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили 143 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 22 июня т.г. до 7.00 мск 23 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.
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