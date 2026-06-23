Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 10 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в области сохраняется.