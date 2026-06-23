Путин поздравил российских школьников с медалями на openGeo

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поздравил российских школьников с завоеванием золотых и серебряных медалей на 2-й Открытой международной географической олимпиаде openGeo 2026.

Президент отметил, что участники российской сборной продемонстрировали глубокие знания и преемственность лучших традиций отечественной географической школы.

Путин подчеркнул, что успех школьников разделяют их учителя, наставники, родители и друзья.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золотые и серебряные медали на 2-й Открытой международной географической олимпиаде openGeo 2026, соответствующая телеграмма опубликована Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золотые и серебряные медали на 2-й Открытой международной географической олимпиаде openGeo 2026, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

"Уважаемые Михаил Дмитриевич, Данила Сергеевич, Энжелина Ильдусовна, Тихон Владимирович, Семен Павлович и Степан Романович! Рад поздравить вас с золотыми и серебряными медалями 2-й Открытой международной географической олимпиады (openGeo 2026)", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что участники российской сборной отлично подготовились к престижным интеллектуальным соревнованиям, продемонстрировали глубокие знания, выдержку, командный настрой и преемственность лучших традиций отечественной географической школы.