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Путин поздравил российских школьников с медалями на openGeo - РИА Новости, 23.06.2026
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22:00 23.06.2026
Путин поздравил российских школьников с медалями на openGeo

Путин поздравил российских школьников с медалями на openGeo 2026

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поздравил российских школьников с завоеванием золотых и серебряных медалей на 2-й Открытой международной географической олимпиаде openGeo 2026.
  • Президент отметил, что участники российской сборной продемонстрировали глубокие знания и преемственность лучших традиций отечественной географической школы.
  • Путин подчеркнул, что успех школьников разделяют их учителя, наставники, родители и друзья.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золотые и серебряные медали на 2-й Открытой международной географической олимпиаде openGeo 2026, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые Михаил Дмитриевич, Данила Сергеевич, Энжелина Ильдусовна, Тихон Владимирович, Семен Павлович и Степан Романович! Рад поздравить вас с золотыми и серебряными медалями 2-й Открытой международной географической олимпиады (openGeo 2026)", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что участники российской сборной отлично подготовились к престижным интеллектуальным соревнованиям, продемонстрировали глубокие знания, выдержку, командный настрой и преемственность лучших традиций отечественной географической школы.
Путин подчеркнул, что успех школьников разделяют их учителя, наставники, родители и друзья, а также пожелал ребятам новых достижений и всего самого доброго.
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