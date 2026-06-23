Президентский полк никогда не подведет народ России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин вручил подразделению ФСО России, Президентскому полку, орден Жукова.
- Он отметил высокий уровень подготовки и профессионализм полка, а также его вклад в сохранение традиций и воинской доблести.
- Президент выразил уверенность в том, что полк продолжит достойно решать поставленные задачи и не подведет народ России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президентский полк, обладая славными традициями и богатой историей, верен присяге и никогда не подведет народ России. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, вручая подразделению ФСО России в Кремле орден Жукова.
"Мы с вами находимся в Георгиевском зале, - обратился глава государства к личному составу полка и его ветеранам, собравшимся в Кремле. - Это один из главных символов и хранителей памяти о воинской доблести Отечества, о легендарных сражениях и героях". "И здесь по-особому ощущаешь прямую неразрывную связь и преемственность ратной истории страны", - добавил Путин.
Российский лидер напомнил, что с самого создания полка в 1936 году "воины-кремлевцы отличались высоким уровнем боевой и специальной подготовки, всегда на "отлично" выполняли поставленные задачи, были примером для военнослужащих других частей и соединений". Верховный главнокомандующий отметил, что и в годы Великой Отечественной на передовой полк отличали воинский профессионализм и любовь к Отечеству, за что подразделение получило боевое Красное Знамя в 1944 году, а в 1945-м - право пройти, чеканя шаг, по брусчатке Красной площади на Параде Победы.
Сегодня кремлевцы, отметил Путин, бережно хранят и развивают традиции прошлого, служат образцом для остальных. "Символично, что именно вам доверено охранять сердце России - Московский Кремль, - защищать многие другие важные государственные объекты, - обратился глава государства, - нести службу в почетном карауле у Вечного огня, проводить разводы пеших и конных караулов на Соборной площади".
"Хочу поблагодарить вас за службу, за решимость и верность присяге своему народу, - заключил президент. - Знаю, что вы никогда не подведете и впредь будете достойно решать все поставленные задачи".