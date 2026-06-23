Президентский полк никогда не подведет народ России, заявил Путин

Российский лидер напомнил, что с самого создания полка в 1936 году "воины-кремлевцы отличались высоким уровнем боевой и специальной подготовки, всегда на "отлично" выполняли поставленные задачи, были примером для военнослужащих других частей и соединений". Верховный главнокомандующий отметил, что и в годы Великой Отечественной на передовой полк отличали воинский профессионализм и любовь к Отечеству, за что подразделение получило боевое Красное Знамя в 1944 году, а в 1945-м - право пройти, чеканя шаг, по брусчатке Красной площади на Параде Победы.