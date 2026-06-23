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Путин вручил Президентскому полку ФСО России орден Жукова - РИА Новости, 23.06.2026
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20:07 23.06.2026 (обновлено: 22:13 23.06.2026)
Путин вручил Президентскому полку ФСО России орден Жукова

Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России в Кремле

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России в Георгиевском зале Кремля.
  • Награда присвоена подразделению к его 90-летию.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова Президентскому полку ФСО России.
Под звуки торжественного марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка.
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Выступив с приветственной речью, президент России прикрепил к знамени Президентского полка знак ордена Жукова и аккуратным бантом повязал на древко орденскую ленту. Под звук фанфар старший знаменной группы символически поднял знамя в знак будущих славных свершений и побед своего подразделения.
Троекратным "ура" встретили военнослужащие Президентского полка высокую награду, присвоенную подразделению к его 90-летию.
Приняв знамя, командир полка генерал-майор Михаил Сурайкин поблагодарил верховного главнокомандующего за оказанную честь и высокую оценку службе подразделения.
"Этой наградой отмечен кропотливый самоотверженный труд многих воинов-кремлевцев, вклад каждого солдата, сержанта, прапорщика и офицера в успешное выполнение поставленных полку задач. Заверяю вас, что Президентский полк всегда готов к защите государственных интересов Российской Федерации, будет и впредь совершенствовать выучку и служебное мастерство, следуя своему девизу "Верность. Честь. Долг", - обратился генерал к Путину.
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С речью обратился к главе государства и личному составу полка и директор ФСО Дмитрий Кочнев. Он заверил, что кремлевцы, как и вся служба, будут верно служить данной присяге.
Вдоль стен Георгиевского зала, украшенных мемориальными досками с именами героев, защищавших честь русского оружия, выстроились группы воинов-кремлевцев - в полевой, церемониальной и парадной формах. Все время ожидания церемонии привыкшие к парадной вахте военнослужащие Президентского полка стояли, не шелохнувшись.
В мероприятии, собравшем как личный состав и ветеранов полка, так и руководство ФСО, приняли участие и выразили уверенность в верной службе Президентского полка данной присяге директор службы Дмитрий Кочнев и комендант Кремля Сергей Удовенко.
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