Путин вручил Президентскому полку ФСО России орден Жукова

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России в Георгиевском зале Кремля.

Награда присвоена подразделению к его 90-летию.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова Президентскому полку ФСО России.

Под звуки торжественного марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка.

Выступив с приветственной речью, президент России прикрепил к знамени Президентского полка знак ордена Жукова и аккуратным бантом повязал на древко орденскую ленту. Под звук фанфар старший знаменной группы символически поднял знамя в знак будущих славных свершений и побед своего подразделения.

Троекратным "ура" встретили военнослужащие Президентского полка высокую награду, присвоенную подразделению к его 90-летию.

Приняв знамя, командир полка генерал-майор Михаил Сурайкин поблагодарил верховного главнокомандующего за оказанную честь и высокую оценку службе подразделения.

"Этой наградой отмечен кропотливый самоотверженный труд многих воинов-кремлевцев, вклад каждого солдата, сержанта, прапорщика и офицера в успешное выполнение поставленных полку задач. Заверяю вас, что Президентский полк всегда готов к защите государственных интересов Российской Федерации, будет и впредь совершенствовать выучку и служебное мастерство, следуя своему девизу "Верность. Честь. Долг", - обратился генерал к Путину.

С речью обратился к главе государства и личному составу полка и директор ФСО Дмитрий Кочнев. Он заверил, что кремлевцы, как и вся служба, будут верно служить данной присяге.

Вдоль стен Георгиевского зала, украшенных мемориальными досками с именами героев, защищавших честь русского оружия, выстроились группы воинов-кремлевцев - в полевой, церемониальной и парадной формах. Все время ожидания церемонии привыкшие к парадной вахте военнослужащие Президентского полка стояли, не шелохнувшись.