Путин пожелал успехов молодым медикам из Челябинской и Ивановской областей

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин провел совещание с членами правительства о старте программы наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.

Ординатор Светлана Скрябова из Ивановского государственного медицинского университета поделилась планами применять полученные знания и навыки в Кинешме и выразила благодарность своему наставнику.

Выпускница педиатрического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета Екатерина Погребенная рассказала о планах работать в поликлинике города Копейска и подчеркнула важность программы наставничества для молодых специалистов.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов ординатору из Ивановской области и выпускникам медицинских учебных заведений из Челябинской области.

Глава государства во вторник провел совещание с членами правительства о старте программы наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.

Ординатор Ивановского государственного медицинского университета Светлана Скрябова в ходе мероприятия рассказала президенту, что будет реализовывать и совершенствовать знания и навыки, полученные за время обучения, в профессиональной деятельности в родном городе Кинешме . Она также отметила поддержку своего наставника Натальи Пахомовой, которая научила ее не бояться сложных клинических случаев.

"Вам пожелания успехов и слова благодарности Наталье Владимировне (Пахомовой - ред.)", - сказал, в свою очередь, Путин

Выпускница педиатрического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета Екатерина Погребенная рассказала главе государства о том, что будет работать в поликлинике города Копейска Челябинской области и подчеркнула, что программа наставничества очень важна для молодых специалистов, чтобы они могли лучше адаптироваться и знать, что есть опытный врач, который окажет помощь.

"Вам успехов, поздравляю вас с отличными оценками и всего доброго. Так же, как и всем молодым коллегам, которые приступают к самостоятельной работе", - добавил Путин.