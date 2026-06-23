Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал успехов молодым медикам из Челябинской и Ивановской областей - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 23.06.2026

Путин пожелал успехов молодым медикам из Челябинской и Ивановской областей

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел совещание с членами правительства о старте программы наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.
  • Ординатор Светлана Скрябова из Ивановского государственного медицинского университета поделилась планами применять полученные знания и навыки в Кинешме и выразила благодарность своему наставнику.
  • Выпускница педиатрического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета Екатерина Погребенная рассказала о планах работать в поликлинике города Копейска и подчеркнула важность программы наставничества для молодых специалистов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов ординатору из Ивановской области и выпускникам медицинских учебных заведений из Челябинской области.
Глава государства во вторник провел совещание с членами правительства о старте программы наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.
Ординатор Ивановского государственного медицинского университета Светлана Скрябова в ходе мероприятия рассказала президенту, что будет реализовывать и совершенствовать знания и навыки, полученные за время обучения, в профессиональной деятельности в родном городе Кинешме. Она также отметила поддержку своего наставника Натальи Пахомовой, которая научила ее не бояться сложных клинических случаев.
"Вам пожелания успехов и слова благодарности Наталье Владимировне (Пахомовой - ред.)", - сказал, в свою очередь, Путин.
Выпускница педиатрического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета Екатерина Погребенная рассказала главе государства о том, что будет работать в поликлинике города Копейска Челябинской области и подчеркнула, что программа наставничества очень важна для молодых специалистов, чтобы они могли лучше адаптироваться и знать, что есть опытный врач, который окажет помощь.
"Вам успехов, поздравляю вас с отличными оценками и всего доброго. Так же, как и всем молодым коллегам, которые приступают к самостоятельной работе", - добавил Путин.
Закон о наставничестве для выпускников-медиков начал действовать в России 1 марта. В соответствии с документом органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры соцподдержки.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Минниханов пообещал Путину исправить ситуацию с врачами в Татарстане
18 июня, 22:08
 
ОбществоРоссияЧелябинская областьИвановская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала