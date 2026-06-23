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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина - РИА Новости, 23.06.2026
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18:42 23.06.2026 (обновлено: 18:51 23.06.2026)
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Михаила Ивановича Ножкина. Ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что светлая память о Ножкине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех поклонников его щедрого дарования.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.
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