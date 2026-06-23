Путин поддержал идею не штрафовать при переходе на электронные накладные

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Бурятии Цыденов предложил не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.

Путин поддержал предложение о введении нештрафуемого периода до 1 марта.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал президенту о предложении не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.