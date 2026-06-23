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Путин поддержал идею не штрафовать при переходе на электронные накладные - РИА Новости, 23.06.2026
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18:36 23.06.2026
Путин поддержал идею не штрафовать при переходе на электронные накладные

Путин поддержал идею не штрафовать при переходе на электронные накладные грузов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Бурятии Цыденов предложил не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.
  • Путин поддержал предложение о введении нештрафуемого периода до 1 марта.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.
Глава республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал президенту о предложении не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.
"Я поддерживаю предложение Минтранса о целесообразности введения такого нештрафуемого периода до 1 марта", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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ЭкономикаРоссияРеспублика БурятияВладимир ПутинАлексей Цыденов
 
 
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