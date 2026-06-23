Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям.
- Движение вперед будет осуществляться с опорой на стабилизацию экономики и достижения ВС России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, с опорой на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения ВС РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил" , - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.