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Путин охарактеризовал киевский режим как неонацистский - РИА Новости, 23.06.2026
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17:46 23.06.2026 (обновлено: 17:57 23.06.2026)
Путин охарактеризовал киевский режим как неонацистский

Путин: киевский режим можно охарактеризовать только как неонацисткий

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал киевский режим как неонацистский.
  • По словам Путина, удары Киева по детям стимулируют российских военных на поле боя.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе совещания с членами правительства рассказал, что удары Киева по детям только стимулируют российских военных на поле боя.
"Потому что они (военные - ред.) видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело. Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Разве можно себе что-нибудь представить подобное, которого мы не видели еще со времен Второй мировой войны? Особенно это касается, конечно, ударов по детям", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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