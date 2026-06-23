Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал киевский режим как неонацистский.
- По словам Путина, удары Киева по детям стимулируют российских военных на поле боя.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе совещания с членами правительства рассказал, что удары Киева по детям только стимулируют российских военных на поле боя.
"Потому что они (военные - ред.) видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело. Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Разве можно себе что-нибудь представить подобное, которого мы не видели еще со времен Второй мировой войны? Особенно это касается, конечно, ударов по детям", - отметил Путин.