Путин охарактеризовал киевский режим как неонацистский

"Потому что они (военные - ред.) видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело. Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Разве можно себе что-нибудь представить подобное, которого мы не видели еще со времен Второй мировой войны? Особенно это касается, конечно, ударов по детям", - отметил Путин.