Путин прокомментировал удары Киева по гражданским объектам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью - создать для себя благоприятные условия в случае начала, или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому", - сказал глава государства в ходе совещания.