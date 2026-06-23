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Путин прокомментировал удары Киева по гражданским объектам - РИА Новости, 23.06.2026
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17:46 23.06.2026 (обновлено: 23:36 23.06.2026)
Путин прокомментировал удары Киева по гражданским объектам

Путин: Киев атакует объекты РФ для создания впечатления о якобы сильных позициях

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью - создать для себя благоприятные условия в случае начала, или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому", - сказал глава государства в ходе совещания.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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