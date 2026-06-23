Путин рассказал, как российские военные реагируют на удары Киева по детям

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что удары Киева по детям стимулируют российских военных на поле боя.

Он отметил, что террористические акты, совершаемые киевским режимом, не влияют на события на фронте, где российские войска освобождают один населенный пункт за другим.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары Киева по детям только стимулируют российских военных на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Он отметил, что все террористические акты, совершаемые киевским режимом, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, в частности, на линии боевого соприкосновения, где российские войска освобождают один населенный пункт за другим.

"Такие выпады, особенно удары по детям, конечно, стимулируют, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна, потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело", - сказал Путин.