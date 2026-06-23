Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как российские военные реагируют на удары Киева по детям - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 23.06.2026 (обновлено: 17:57 23.06.2026)
Путин рассказал, как российские военные реагируют на удары Киева по детям

Путин: удары Киева по детям только стимулируют российских военных на поле боя

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что удары Киева по детям стимулируют российских военных на поле боя.
  • Он отметил, что террористические акты, совершаемые киевским режимом, не влияют на события на фронте, где российские войска освобождают один населенный пункт за другим.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары Киева по детям только стимулируют российских военных на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Он отметил, что все террористические акты, совершаемые киевским режимом, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, в частности, на линии боевого соприкосновения, где российские войска освобождают один населенный пункт за другим.
"Такие выпады, особенно удары по детям, конечно, стимулируют, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна, потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что нет никакого другого обозначения для киевского режима, кроме неонацисткого.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших от удара в Крыму
21 июня, 10:57
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала