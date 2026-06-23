Путин рассказал о готовности России к переговорам с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 2022 года, заявил Путин.
- По его словам, украинская делегация парафировала стамбульские договоренности, с российской стороны нет оснований от них отходить.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер во вторник провел совещание с членами правительства.
"Россия тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной — готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны", — сказал Путин.