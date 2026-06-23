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Путин рассказал о готовности России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 23.06.2026
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17:44 23.06.2026 (обновлено: 19:02 23.06.2026)
Путин рассказал о готовности России к переговорам с Украиной

Путин: Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских соглашений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 2022 года, заявил Путин.
  • По его словам, украинская делегация парафировала стамбульские договоренности, с российской стороны нет оснований от них отходить.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер во вторник провел совещание с членами правительства.
"Россия тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной — готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны", — сказал Путин.
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