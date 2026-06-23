Переговоры с Украиной надо вести исходя из реалий на земле, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной должны вестись исходя из реалий на земле.
- Путин подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей, которые были парафированы украинской делегацией.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мирные переговоры с Украиной должны вестись исходя из реалий на земле, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент подчеркнул, что не видит оснований отходить от этих договоренностей со стороны России.
"Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в министерстве иностранных дел", - добавил Путин.