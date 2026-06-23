Переговоры с Украиной надо вести исходя из реалий на земле, заявил Путин

Президент подчеркнул, что не видит оснований отходить от этих договоренностей со стороны России.

"Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в министерстве иностранных дел", - добавил Путин.