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Переговоры с Украиной надо вести исходя из реалий на земле, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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17:43 23.06.2026 (обновлено: 17:52 23.06.2026)
Переговоры с Украиной надо вести исходя из реалий на земле, заявил Путин

Путин: мирные переговоры с Украиной должны вестись исходя из реалий на земле

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной должны вестись исходя из реалий на земле.
  • Путин подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей, которые были парафированы украинской делегацией.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мирные переговоры с Украиной должны вестись исходя из реалий на земле, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
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"Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит все их устраивало", - сказал Путин в ходе совещания.
Президент подчеркнул, что не видит оснований отходить от этих договоренностей со стороны России.
"Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в министерстве иностранных дел", - добавил Путин.
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