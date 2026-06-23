Киевские теракты не могут повлиять на ситуацию на фронте, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что теракты Киева не могут повлиять на ситуацию на фронте.
- Вооруженные силы России продолжают освобождать территории, отметил он.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Теракты Киева не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где Вооруженные силы РФ освобождают территорию за территорией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Все эти, по сути дела, террористические выпады... не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой", - отметил Путин, говоря об атаке ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии и по общежитию в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.