Киевские теракты не могут повлиять на ситуацию на фронте, заявил Путин

"Все эти, по сути дела, террористические выпады... не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой", - отметил Путин, говоря об атаке ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии и по общежитию в Старобельске.