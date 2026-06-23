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Дополнительные угрозы от Киева должны минимизироваться, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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17:42 23.06.2026 (обновлено: 17:49 23.06.2026)
Дополнительные угрозы от Киева должны минимизироваться, заявил Путин

Путин: дополнительные угрозы со стороны Киева должны минимизироваться

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о необходимости минимизировать дополнительные угрозы, создаваемые киевским режимом.
  • По его словам, в минимизации угроз должны участвовать Министерство обороны, другие силовые ведомства, правительство и руководители регионов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дополнительные угрозы, которые пытается создать киевский режим, должны сводиться к минимуму в том числе и силами кабмина РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Дополнительные угрозы, которые России пытается создать киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительства Российской Федерации, руководителей регионов должны сводиться к минимуму", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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