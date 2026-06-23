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Дети являются будущим России, ничего более дорогого нет, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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17:42 23.06.2026
Дети являются будущим России, ничего более дорогого нет, заявил Путин

Путин: дети являются будущим России, ничего более дорогого нет

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
  • Выпускница 2026 года Северного государственного медицинского университета поделилась своими ожиданиями о работе с наставником в области педиатрии.
  • Президент подчеркнул, что помощь детям — это самое благородное направление в медицинской профессии.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дети - будущее России, ничего более дорогого нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания перед главой государства выступила выпускница 2026 года Северного государственного медицинского университета министерства здравоохранения РФ. Она поделилась положительными ожиданиями о работе с наставником и рассказала, что направление ее будущей работы - педиатрия.
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В ответ на это глава государство подчеркнул, что девушка выбрала самое благородное в медицинской профессии - помощь детям.
"Нет ничего более дорогого, чем будущее страны, чем будущее России - это детки, о которых мы все всегда думаем, заботимся. Как о своих близких, так и о всех детях России. Вы выбрали очень благородное направление", - сказал глава государства.
Путин также подчеркнул, что медицина в целом - это особая стезя и особое призвание.
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