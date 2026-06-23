Дети являются будущим России, ничего более дорогого нет, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
- Выпускница 2026 года Северного государственного медицинского университета поделилась своими ожиданиями о работе с наставником в области педиатрии.
- Президент подчеркнул, что помощь детям — это самое благородное направление в медицинской профессии.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дети - будущее России, ничего более дорогого нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания перед главой государства выступила выпускница 2026 года Северного государственного медицинского университета министерства здравоохранения РФ. Она поделилась положительными ожиданиями о работе с наставником и рассказала, что направление ее будущей работы - педиатрия.
В ответ на это глава государство подчеркнул, что девушка выбрала самое благородное в медицинской профессии - помощь детям.
"Нет ничего более дорогого, чем будущее страны, чем будущее России - это детки, о которых мы все всегда думаем, заботимся. Как о своих близких, так и о всех детях России. Вы выбрали очень благородное направление", - сказал глава государства.
Путин также подчеркнул, что медицина в целом - это особая стезя и особое призвание.