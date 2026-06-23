ВС России каждый день двигаются вперед, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что воинские подразделения России каждый день двигаются вперед.
- Заявление было сделано на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воинские подразделения России каждый день двигаются вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед", - сказал Путин в ходе совещания.