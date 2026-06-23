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ВС России каждый день двигаются вперед, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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17:40 23.06.2026 (обновлено: 17:48 23.06.2026)
ВС России каждый день двигаются вперед, заявил Путин

Путин: российские воинские подразделения каждый день двигаются вперед

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что воинские подразделения России каждый день двигаются вперед.
  • Заявление было сделано на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воинские подразделения России каждый день двигаются вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед", - сказал Путин в ходе совещания.
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