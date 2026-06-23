Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил доложить о переходе на новую модель высшего образования - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 23.06.2026
Путин попросил доложить о переходе на новую модель высшего образования

Путин поручил Фалькову доложить о переходе на новую модель высшего образования

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства России
Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства России
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова доложить о переходе на новую модель высшего образования в России.
  • Пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования был расширен, и в него вошли еще 11 университетов, всего на сегодняшний день их 17.
  • Россия должна завершить плавный переход на новую модель высшего образования в течение трех лет, а крайним сроком должен стать 2030 год.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова доложить о переходе на новую модель высшего образования в России.
"У нас уже началась приемная кампания в вузы, и я попросил бы Фалькова Валерия Николаевича сказать несколько слов о том, как идет эта работа. У нас ведь расширен пилотный проект перехода на новую модель высшего образования вместо бакалавриата и специалитета. Как эта работа проходит?" - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Необходимости в тотальном высшем образовании нет, заявил Фальков
18 июня, 16:02
Фальков отметил, что пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования был расширен, и в него вошли еще 11 университетов, всего на сегодняшний день их 17. С этого года российские студенты будут обучаться по 581 образовательной программе в рамках новой модели высшего образования.
По итогам доклада Фалькова президент задал вопросы министру об особенностях функционирования новой системы высшего образования, потенциальных сбоях и сроках окончательного перехода.
"У нас переходный период от уже привычной системы подготовки кадров к новой системе. Сейчас вы сказали о том, что пилотный проект расширяется перехода на новую модель, как это будет все между собой функционировать, не будет ли каких-то сбоев при окончательном переходе, и когда он ожидается этот окончательный переход на новую модель высшего?" - спросил Путин.
Фальков в свою очередь ответил, что Россия должна завершить плавный переход на новую модель высшего образования в течение трех лет, а крайним сроком должен стать 2030 год.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Фальков рассказал о программах новой модели высшего образования
Вчера, 17:05
 
РоссияВладимир ПутинВалерий ФальковОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала