Путин попросил доложить о переходе на новую модель высшего образования

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова доложить о переходе на новую модель высшего образования в России.

Пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования был расширен, и в него вошли еще 11 университетов, всего на сегодняшний день их 17.

Россия должна завершить плавный переход на новую модель высшего образования в течение трех лет, а крайним сроком должен стать 2030 год.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова доложить о переходе на новую модель высшего образования в России.

"У нас уже началась приемная кампания в вузы, и я попросил бы Фалькова Валерия Николаевича сказать несколько слов о том, как идет эта работа. У нас ведь расширен пилотный проект перехода на новую модель высшего образования вместо бакалавриата и специалитета. Как эта работа проходит?" - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ

Фальков отметил, что пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования был расширен, и в него вошли еще 11 университетов, всего на сегодняшний день их 17. С этого года российские студенты будут обучаться по 581 образовательной программе в рамках новой модели высшего образования.

По итогам доклада Фалькова президент задал вопросы министру об особенностях функционирования новой системы высшего образования, потенциальных сбоях и сроках окончательного перехода.

"У нас переходный период от уже привычной системы подготовки кадров к новой системе. Сейчас вы сказали о том, что пилотный проект расширяется перехода на новую модель, как это будет все между собой функционировать, не будет ли каких-то сбоев при окончательном переходе, и когда он ожидается этот окончательный переход на новую модель высшего?" - спросил Путин.

Фальков в свою очередь ответил, что Россия должна завершить плавный переход на новую модель высшего образования в течение трех лет, а крайним сроком должен стать 2030 год.