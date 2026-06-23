Путин пожелал главе Тверской области успехов на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил главу Тверской области Виталия Королева с днем рождения.
- Он пожелал ему успехов на предстоящих выборах губернатора Тверской области, отметив, что регион имеет хорошие перспективы.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения главу Тверской области Виталия Королëва и пожелал успехов на предстоящих выборах.
"Мы все, участники сегодняшнего совещания, желаем вам всего самого доброго в руководстве Тверской области… И хочу пожелать вам успехов на предстоящих выборах", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Он отметил, что Тверская область является одним из ключевых регионов России с давней хорошей историей и с хорошими перспективами.
Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре.