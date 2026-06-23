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Путин пожелал главе Тверской области успехов на выборах - РИА Новости, 23.06.2026
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17:34 23.06.2026
Путин пожелал главе Тверской области успехов на выборах

Путин пожелал главе Тверской области Королеву успехов на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Виталий Королев
Владимир Путин и Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Виталий Королев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил главу Тверской области Виталия Королева с днем рождения.
  • Он пожелал ему успехов на предстоящих выборах губернатора Тверской области, отметив, что регион имеет хорошие перспективы.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения главу Тверской области Виталия Королëва и пожелал успехов на предстоящих выборах.
"Мы все, участники сегодняшнего совещания, желаем вам всего самого доброго в руководстве Тверской области… И хочу пожелать вам успехов на предстоящих выборах", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Он отметил, что Тверская область является одним из ключевых регионов России с давней хорошей историей и с хорошими перспективами.
Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре.
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