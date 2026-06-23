Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.
- День медицинского работника в России прошел 21 июня.
- Президент выразил признательность медицинским специалистам за передачу профессионального опыта молодому поколению и отметил важность преемственности для повышения качества медицинской помощи.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.
День медицинского работника в России прошел 21 июня.
"Хотел бы еще раз поздравить с профессиональным праздником врачей, фельдшеров бригады скорой помощи, сотрудников младшего звена, и, конечно, особые слова признательности профессорам и преподавателям медицинских вузов и колледжей", - сказал Путин на встрече с кабмином в режиме видеоконференции.
Глава государства выразил слова признательности всем специалистам в поликлиниках, больницах, федеральных центрах, которые передают свой профессиональный опыт молодому поколению. По словам президента, такая преемственность важна для повышения качества медицинской помощи.
"Благородные, созидательные традиции поддержки начинающих медработников со стороны старших коллег возникли еще в дореволюционный период", - добавила российский лидер.