Путин отметил важность преемственности для повышения качества медпомощи

Президент также отметил, что традиции поддержки начинающих медработников со стороны старших коллег возникли еще в дореволюционный период, развивались и укреплялись в советское время, кроме того, в последние годы в РФ также было многое сделано для того, чтобы наставничество в здравоохранении стало важным механизмом подготовки специалистов.