Путин отметил важность преемственности для повышения качества медпомощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил важность преемственности для повышения качества медицинской помощи.
- Он подчеркнул, что традиции поддержки начинающих медработников со стороны старших коллег имеют долгую историю и продолжают развиваться в современной России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность преемственности для повышения качества медицинской помощи.
"Особые слова признательности профессорам и преподавателям медицинских вузов и колледжей, всем специалистам-практикам в поликлиниках, больницах, федеральных центрах, которые передают опыт, помогая в становлении молодому поколению. Такая преемственность, безусловно, важна для повышения качества медицинской помощи", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Президент также отметил, что традиции поддержки начинающих медработников со стороны старших коллег возникли еще в дореволюционный период, развивались и укреплялись в советское время, кроме того, в последние годы в РФ также было многое сделано для того, чтобы наставничество в здравоохранении стало важным механизмом подготовки специалистов.
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