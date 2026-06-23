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Киев наносит удары, пытаясь повлиять на туристический сезон, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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16:35 23.06.2026 (обновлено: 17:26 23.06.2026)
Киев наносит удары, пытаясь повлиять на туристический сезон, заявил Путин

Путин: Киев наносит удары, пытаясь повлиять на туристический сезон

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по российской инфраструктуре.
  • Целью таких ударов является попытка повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев наносит удары по российской инфраструктуре, пытаясь повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон - о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
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