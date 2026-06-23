Киев наносит удары, пытаясь повлиять на туристический сезон, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по российской инфраструктуре.
- Целью таких ударов является попытка повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев наносит удары по российской инфраструктуре, пытаясь повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон - о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.