Противник теряет одну территорию за другой, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что противник теряет одну территорию за другой.
- По словам Путина, киевский режим перешел к тактике нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Противник теряет одну территорию за другой, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", - сказал Путин в ходе совещания.
Он отметил, что противник пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо по разным каналам и говорит.
Предыдущее совещание президента с членами правительства состоялось 10 июня.