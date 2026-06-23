Путин прокомментировал удары Киева по гражданской инфраструктуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим при ухудшении ситуации на фронте и потере территорий применяет тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ.
- По словам Путина, подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туризм.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киевский режим по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территорий взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", - сказал он на совещании.
Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм, отметив, что, по его словам, об этом сообщается по различным каналам.