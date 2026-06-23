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Путин прокомментировал удары Киева по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 23.06.2026
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16:33 23.06.2026 (обновлено: 17:27 23.06.2026)
Путин прокомментировал удары Киева по гражданской инфраструктуре

Путин: Киев бьет по гражданской инфраструктуре из-за провала на фронте

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим при ухудшении ситуации на фронте и потере территорий применяет тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ.
  • По словам Путина, подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туризм.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киевский режим по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территорий взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", - сказал он на совещании.
Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм, отметив, что, по его словам, об этом сообщается по различным каналам.
Путин об ударах Киева по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Противник теряет одну территорию за другой, заявил Путин
Вчера, 16:34
 
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