Путин прокомментировал удары Киева по гражданской инфраструктуре

"Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", - сказал он на совещании.