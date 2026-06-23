Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается.
- По его словам, киевский режим перешел к тактике нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре на фоне потери территорий.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", - сказал Путин в ходе совещания.