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Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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16:31 23.06.2026 (обновлено: 16:38 23.06.2026)
Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, заявил Путин

Путин: ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается.
  • По его словам, киевский режим перешел к тактике нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре на фоне потери территорий.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", - сказал Путин в ходе совещания.
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