Путин поручил избегать бюрократизм в работе выпускников с наставниками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин поручил избегать дополнительной бюрократической нагрузки в связи с началом работы выпускников-медиков с наставниками.
- Путин поручил организовать мониторинг реализации программы наставничества на местах.
- В России с первого марта начали действовать закон о наставничестве для выпускников-медиков и новые правила для целевого обучения будущих фармацевтических и медицинских работников.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил избегать дополнительной бюрократической нагрузки в связи с началом работы выпускников-медиков с наставниками.
"Нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками для медработников. В том числе из-за необоснованного увеличения бюрократической нагрузки. Все это может обесценить сам смысл принятия решений", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
В этой связи Путин поручил комиссии Государственного совета по направлению "Продолжительная и активная жизнь", Общероссийскому Народному фронту совместно с Национальной медицинской палатой организовать мониторинг реализации программы на местах.
Закон о наставничестве для выпускников-медиков и новые правила для целевого обучения будущих фармацевтических и медицинских работников начали действовать в России первого марта.
Согласно подписанному президентом России закону, ординаторы-бюджетники (медики и фармацевты) должны заключать договор о целевом обучении до итоговой аттестации. При отказе они смогут продолжить обучение в платной ординатуре при наличии свободных мест. Для нарушителей договора о целевом обучении за счет бюджета предусмотрены штрафы в двукратном размере компенсации за обучение.