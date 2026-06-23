Путин поручил избегать бюрократизм в работе выпускников с наставниками

Закон о наставничестве для выпускников-медиков и новые правила для целевого обучения будущих фармацевтических и медицинских работников начали действовать в России первого марта.

Согласно подписанному президентом России закону, ординаторы-бюджетники (медики и фармацевты) должны заключать договор о целевом обучении до итоговой аттестации. При отказе они смогут продолжить обучение в платной ординатуре при наличии свободных мест. Для нарушителей договора о целевом обучении за счет бюджета предусмотрены штрафы в двукратном размере компенсации за обучение.