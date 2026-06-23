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Путин собрал совещание с членами правительства - РИА Новости, 23.06.2026
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16:27 23.06.2026 (обновлено: 16:54 23.06.2026)
Путин собрал совещание с членами правительства

Путин собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
  • Основная тема совещания — реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
Как ранее сообщил Кремль, основная тема совещания — реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. Главе государства доложат министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Закон о наставничестве для выпускников-медиков начал действовать в России 1 марта. В соответствии с документом органы государственной власти субъектов России в сфере охраны здоровья должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры соцподдержки.
Предыдущее совещание президента с членами правительства состоялось 10 июня. Тогда обсуждались меры по восстановлению инвестиционной активности. Кроме того, в начале совещания министр просвещения Сергей Кравцов доложил об открытии новых и отремонтированных объектов детского отдыха в регионах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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