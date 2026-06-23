Путин собрал совещание с членами правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

Основная тема совещания — реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

Как ранее сообщил Кремль, основная тема совещания — реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. Главе государства доложат министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Закон о наставничестве для выпускников-медиков начал действовать в России 1 марта. В соответствии с документом органы государственной власти субъектов России в сфере охраны здоровья должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры соцподдержки.