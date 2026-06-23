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"Никому кроме нас". Путин сделал заявление о России - РИА Новости, 23.06.2026
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15:45 23.06.2026 (обновлено: 15:50 23.06.2026)
"Никому кроме нас". Путин сделал заявление о России

Путин: Россия никому не нужна, кроме ее граждан

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов и поздравил их с успешным окончанием учебы.
  • Путин заявил, что Россия «кроме нас с вами, никому не нужна».
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными заявил, что Россия, "кроме нас с вами, никому не нужна".
Глава государства во вторник встретился с выпускниками военных вузов и поздравил их с успешным окончанием учебы, а после пообщался с ними за бокалом шампанского.
"Она (Россия - ред.), кроме нас с вами, никому не нужна. Но нам нужна", - сказал Путин.
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