"Никому кроме нас". Путин сделал заявление о России

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными заявил, что Россия, "кроме нас с вами, никому не нужна".

Глава государства во вторник встретился с выпускниками военных вузов и поздравил их с успешным окончанием учебы, а после пообщался с ними за бокалом шампанского.