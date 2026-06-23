Путин держит на контроле вопросы развития технологий ИИ, заявил Мишустин

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на контроле вопросы развития технологий искусственного интеллекта в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратсессии, посвященной совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием.

В конце мая президент России, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, предложил провести в РФ в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.