Путин держит на контроле вопросы развития технологий ИИ, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин держит на контроле вопросы развития технологий искусственного интеллекта в стране, заявил Мишустин.
- Президент предложил провести в России в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на контроле вопросы развития технологий искусственного интеллекта в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратсессии, посвященной совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием.
"Внедрение технологий ИИ, созданием которых сегодня активно занимаемся, президент на контроле держит эти вопросы. И он особо подчеркивал, что в ближайшие годы они должны применяться во всех отраслях, большинстве управленческих и производственных процессов, и также для повышения качества исследований и инноваций", - сказал Мишустин.
Владимир Путин в мае говорил, что Россия - одно из трех государств, которые развивают суверенный искусственный интеллект. Он тогда отмечал, что технология требует огромного потребления энергии, в чем у страны есть конкурентное преимущество, включая возможности в области атомной и гидроэнергетики. Одновременно президент подчеркивал, что Россия также обладает интеллектуальными и финансовыми ресурсами для развития ИИ.
В конце мая президент России, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, предложил провести в РФ в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.