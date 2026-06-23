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Путин держит на контроле вопросы развития технологий ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.06.2026
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15:36 23.06.2026 (обновлено: 16:57 23.06.2026)
Путин держит на контроле вопросы развития технологий ИИ, заявил Мишустин

Мишустин: Путин держит на контроле вопросы развития технологий ИИ в России

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин держит на контроле вопросы развития технологий искусственного интеллекта в стране, заявил Мишустин.
  • Президент предложил провести в России в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на контроле вопросы развития технологий искусственного интеллекта в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратсессии, посвященной совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием.
"Внедрение технологий ИИ, созданием которых сегодня активно занимаемся, президент на контроле держит эти вопросы. И он особо подчеркивал, что в ближайшие годы они должны применяться во всех отраслях, большинстве управленческих и производственных процессов, и также для повышения качества исследований и инноваций", - сказал Мишустин.
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Владимир Путин в мае говорил, что Россия - одно из трех государств, которые развивают суверенный искусственный интеллект. Он тогда отмечал, что технология требует огромного потребления энергии, в чем у страны есть конкурентное преимущество, включая возможности в области атомной и гидроэнергетики. Одновременно президент подчеркивал, что Россия также обладает интеллектуальными и финансовыми ресурсами для развития ИИ.
В конце мая президент России, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, предложил провести в РФ в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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