СССР сделал все, чтобы предотвратить Вторую мировую, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Советский Союз перед Второй мировой войной сделал все, чтобы предотвратить конфликт.
- Советский Союз предлагал европейским державам заключить союз против нацистской Германии.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Советский Союз перед Второй мировой сделал все, чтобы предотвратить конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений отметил, что Россию "во все времена провоцировали". Говоря об обвинении другими странами в адрес РФ относительно ее якобы агрессии, Путин привел исторический факт о попытках Советского союза предотвратить конфликт перед Второй мировой войной.
"Перед Второй мировой войной Советский Союз сделал все для того, чтобы предотвратить конфликт. Ну, все. И всем европейским державам предлагал заключить союз против агрессивного режима Германии, против нацистского режима", - сказал глава государства в ходе общения с выпускниками.