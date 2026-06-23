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СССР сделал все, чтобы предотвратить Вторую мировую, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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14:55 23.06.2026 (обновлено: 15:28 23.06.2026)
СССР сделал все, чтобы предотвратить Вторую мировую, заявил Путин

Путин: СССР перед Второй мировой сделал все, чтобы предотвратить конфликт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств. 23 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств. 23 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Советский Союз перед Второй мировой войной сделал все, чтобы предотвратить конфликт.
  • Советский Союз предлагал европейским державам заключить союз против нацистской Германии.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Советский Союз перед Второй мировой сделал все, чтобы предотвратить конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений отметил, что Россию "во все времена провоцировали". Говоря об обвинении другими странами в адрес РФ относительно ее якобы агрессии, Путин привел исторический факт о попытках Советского союза предотвратить конфликт перед Второй мировой войной.
"Перед Второй мировой войной Советский Союз сделал все для того, чтобы предотвратить конфликт. Ну, все. И всем европейским державам предлагал заключить союз против агрессивного режима Германии, против нацистского режима", - сказал глава государства в ходе общения с выпускниками.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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