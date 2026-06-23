СССР сделал все, чтобы предотвратить Вторую мировую, заявил Путин

"Перед Второй мировой войной Советский Союз сделал все для того, чтобы предотвратить конфликт. Ну, все. И всем европейским державам предлагал заключить союз против агрессивного режима Германии, против нацистского режима", - сказал глава государства в ходе общения с выпускниками.