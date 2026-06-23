ВС России "долбят" противника на фронте каждый день, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России активно действуют на фронте каждый день.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ "долбят" противника на фронте каждый божий день, заявил президент России Владимир Путин.

Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС , ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Он отметил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ в попытке раскачать общество, а происходящее на фронте, в частности, их положение, "выносят за скобки".