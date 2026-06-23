ВС России "долбят" противника на фронте каждый день, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России активно действуют на фронте каждый день.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ "долбят" противника на фронте каждый божий день, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ в попытке раскачать общество, а происходящее на фронте, в частности, их положение, "выносят за скобки".
"Но там же долбят ребята (ВС РФ - ред.) каждый день, каждый божий день", - сказал глава государства в ходе встречи.
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