Путин прокомментировал обстановку с зоне СВО

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о положении дел на фронте, заявил, что Россия придет туда, куда нужно.

"Там же (на фронте - ред.) их долбят ребята (российские военнослужащие - ред.) каждый день, каждый божий день идут - придем туда, куда нужно", - сказал российский лидер, общаясь с выпускниками высших военно-учебных заведений.