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Путин рассказал о военном производстве на территории западных стран - РИА Новости, 23.06.2026
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14:34 23.06.2026 (обновлено: 15:07 23.06.2026)
Путин рассказал о военном производстве на территории западных стран

Путин: страны Запада направляют большие потоки военного производства в зону СВО

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны размещают у себя военные производства.
  • По словам Путина, западные страны направляют вооружения в зону СВО.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Западные страны размещают у себя военные производства и направляют вооружения в зону СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.
"Пока они еще не дошли до того, чтобы свою территорию напрямую использовать. Хотя производства военные размещают. И, конечно, большим потоком все вооружение (направляют - ред.) в зону боевых действий", - сказал Путин в ходе встречи, говоря об участии стран Запада в украинском конфликте.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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