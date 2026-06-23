Путин рассказал о военном производстве на территории западных стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны размещают у себя военные производства.
- По словам Путина, западные страны направляют вооружения в зону СВО.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Западные страны размещают у себя военные производства и направляют вооружения в зону СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.
"Пока они еще не дошли до того, чтобы свою территорию напрямую использовать. Хотя производства военные размещают. И, конечно, большим потоком все вооружение (направляют - ред.) в зону боевых действий", - сказал Путин в ходе встречи, говоря об участии стран Запада в украинском конфликте.
Путин прокомментировал обстановку с зоне СВО
Вчера, 14:36