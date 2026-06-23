Путин: ДНР и ЛНР, провозгласив независимость, действовали в рамках норм ООН

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ДНР и ЛНР действовали в соответствии с нормами ООН, провозгласив независимость, но никто не хочет этого замечать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведения России.

"Они имели право заключить с нами договор? Да. Заключили. У нас наш парламент ратифицировал этот договор. И мы обязаны были в соответствии с этим договором оказывать им помощь. Мы это и сделали. Никаких нарушений нет ни в чем, просто никто не хочет этого замечать", - добавил Путин.