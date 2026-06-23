Рейтинг@Mail.ru
Путин: ДНР и ЛНР, провозгласив независимость, действовали в рамках норм ООН - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 23.06.2026 (обновлено: 14:54 23.06.2026)
Путин: ДНР и ЛНР, провозгласив независимость, действовали в рамках норм ООН

Путин: провозглашая независимость, ДНР и ЛНР действовали в рамках норм ООН

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что ДНР и ЛНР действовали в соответствии с нормами ООН, провозгласив независимость.
  • Он отметил, что ДНР и ЛНР имели право заключить договор с Россией, и Россия обязана была оказывать им помощь в соответствии с этим договором.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ДНР и ЛНР действовали в соответствии с нормами ООН, провозгласив независимость, но никто не хочет этого замечать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведения России.
"Они провели референдум, они заявили о собственном государстве суверенном, в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Первая статья устава ООН гласит: "Каждый народ имеет право на самоопределение", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что ДНР и ЛНР имели право заключить договор с Россией.
"Они имели право заключить с нами договор? Да. Заключили. У нас наш парламент ратифицировал этот договор. И мы обязаны были в соответствии с этим договором оказывать им помощь. Мы это и сделали. Никаких нарушений нет ни в чем, просто никто не хочет этого замечать", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
ВС России "долбят" противника на фронте каждый день, заявил Путин
Вчера, 14:41
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала