Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса, заявил Путин

"Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом (они - ред.) объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять Минские соглашения. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира", - сказал Путин