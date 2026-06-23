Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Запад отказался от Минских соглашений и Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса.
- Путин подчеркнул, что Россия терпела восемь лет и пыталась договориться, но в ответ на агрессию со стороны киевского режима и Запада была вынуждена начать специальную военную операцию.
- Президент РФ встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать специальную военную операцию, когда Запад отказался от Минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин.
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"Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом (они - ред.) объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять Минские соглашения. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира", - сказал Путин
Президент РФ добавил, что подобные действия со стороны киевского режима и Запада вынудили Россию ответить на агрессию.
"Все привело к тому, что мы вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали", - заключил глава государства.