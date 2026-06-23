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Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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14:29 23.06.2026 (обновлено: 14:36 23.06.2026)
Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин

Путин: Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
  • По словам президента, российские войска продвигаются вперед на всех участках.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот", - сказал глава государства в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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