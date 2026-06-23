Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
- По словам президента, российские войска продвигаются вперед на всех участках.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот", - сказал глава государства в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений.