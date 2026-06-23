Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал письмо Зеленского - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 23.06.2026 (обновлено: 16:15 23.06.2026)
Путин прокомментировал письмо Зеленского

Путин: письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что письмо Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам.
  • Путин отметил, что тон письма был хамским, а действия Киева создают причины, по которым пока он не видит смысла во встрече с Зеленским.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам, заявил президент России Владимир Путин.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН России.
"Нет, такие обращения не создают предпосылок (к возможности продолжать переговоры. — Прим. ред.). Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал. Вот он (Зеленский. — Прим. ред.) направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня удар по Старобельску — как это понимать? Как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?" — сказал Путин.
Зеленский ранее опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства, и пояснил, почему он пока не видит смысла встречаться с Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Путин рассказал о военном производстве на территории западных стран
Вчера, 14:34
 
Владимир ПутинРоссияВ миреСтаробельскВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала