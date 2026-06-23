Путин прокомментировал письмо Зеленского

Зеленский ранее опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства, и пояснил, почему он пока не видит смысла встречаться с Зеленским.