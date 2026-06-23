Путин прокомментировал письмо Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что письмо Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам.
- Путин отметил, что тон письма был хамским, а действия Киева создают причины, по которым пока он не видит смысла во встрече с Зеленским.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам, заявил президент России Владимир Путин.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН России.
"Нет, такие обращения не создают предпосылок (к возможности продолжать переговоры. — Прим. ред.). Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал. Вот он (Зеленский. — Прим. ред.) направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня удар по Старобельску — как это понимать? Как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?" — сказал Путин.
Зеленский ранее опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства, и пояснил, почему он пока не видит смысла встречаться с Зеленским.