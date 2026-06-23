Путин: страны, которые дали запускать БПЛА, не отдают отчет последствиям

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО, которые дали возможность запускать БПЛА по России со своих территорий, судя по всему, не отдают отчет последствиям.

Владимир Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны НАТО, которые дали возможность запускать БПЛА по России со своих территорий, судя по всему, не отдают отчет последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС , ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Один из участников мероприятия задал вопрос президенту, отдают ли отчет последствиям страны НАТО, которые дали возможность запускать БПЛА по России со своих территорий.