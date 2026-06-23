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Путин: страны, которые дали запускать БПЛА, не отдают отчет последствиям - РИА Новости, 23.06.2026
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14:28 23.06.2026 (обновлено: 14:43 23.06.2026)
Путин: страны, которые дали запускать БПЛА, не отдают отчет последствиям

Путин: страны, которые дали запускать БПЛА по РФ, не отдают отчет последствиям

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО, которые дали возможность запускать БПЛА по России со своих территорий, судя по всему, не отдают отчет последствиям.
  • Владимир Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны НАТО, которые дали возможность запускать БПЛА по России со своих территорий, судя по всему, не отдают отчет последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
Один из участников мероприятия задал вопрос президенту, отдают ли отчет последствиям страны НАТО, которые дали возможность запускать БПЛА по России со своих территорий.
"Не отдают, судя по всему", - ответил президент РФ.
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