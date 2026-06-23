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Путин рассказал, зачем ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 23.06.2026
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14:28 23.06.2026 (обновлено: 14:39 23.06.2026)
Путин рассказал, зачем ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре

Путин: ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, чтобы раскачать общество

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России с целью раскачать общество.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ в попытке раскачать общество, а происходящее на фронте, в частности, их положение, выносят за скобки, заявил президент России Владимир Путин.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
"Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, а то, что на фронте (происходит - ред.), они за скобки выносят", - сказал глава государства в ходе встречи.
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