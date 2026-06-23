Путин рассказал, зачем ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ в попытке раскачать общество, а происходящее на фронте, в частности, их положение, выносят за скобки, заявил президент России Владимир Путин.

"Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, а то, что на фронте (происходит - ред.), они за скобки выносят", - сказал глава государства в ходе встречи.