Путин рассказал о силах Запада, выступающих за конфликт с Россией

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все политические силы на Западе, выступающие за агрессию против России, катастрофически теряют рейтинг, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что у всех партий, которые высказываются за путь агрессии к России, "вечно как-то все скатывается и скатывается".