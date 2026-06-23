Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о силах Запада, выступающих за конфликт с Россией - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 23.06.2026 (обновлено: 14:37 23.06.2026)
Путин рассказал о силах Запада, выступающих за конфликт с Россией

Путин: силы на Западе, выступающие за агрессию против России, теряют рейтинг

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил, что политические силы на Западе, выступающие за агрессию против России, катастрофически теряют рейтинг.
  • Он подчеркнул, что партии, которые высказываются за путь агрессии к России, теряют позиции, а те силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Москвой, набирают обороты.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все политические силы на Западе, выступающие за агрессию против России, катастрофически теряют рейтинг, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений отметил, что силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты.
"Те политические силы, которые выступают за агрессию против России, те силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически", - сказал Путин в ходе встречи.
Он подчеркнул, что у всех партий, которые высказываются за путь агрессии к России, "вечно как-то все скатывается и скатывается".
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
ЕС тянет время, чтобы подготовиться к конфликту с Россией, заявил Лавров
19 июня, 00:16
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала