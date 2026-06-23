Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что политические силы на Западе, выступающие за агрессию против России, катастрофически теряют рейтинг.
- Он подчеркнул, что партии, которые высказываются за путь агрессии к России, теряют позиции, а те силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Москвой, набирают обороты.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все политические силы на Западе, выступающие за агрессию против России, катастрофически теряют рейтинг, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений отметил, что силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты.
"Те политические силы, которые выступают за агрессию против России, те силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически", - сказал Путин в ходе встречи.
Он подчеркнул, что у всех партий, которые высказываются за путь агрессии к России, "вечно как-то все скатывается и скатывается".