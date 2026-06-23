Запад пока не решается бить по России со своей территории, заявил Путин

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны на Западе пока не дошли до того, чтобы наносить удары по РФ со своей территории, так как понимают, что последует ответ Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого", - сказал глава государства в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений.