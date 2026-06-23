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Запад пока не решается бить по России со своей территории, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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14:25 23.06.2026 (обновлено: 14:34 23.06.2026)
Запад пока не решается бить по России со своей территории, заявил Путин

Путин: Запад пока не решается бить по России со своей территории

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что страны Запада пока не наносят удары по России со своей территории.
  • По его словам, страны Запада понимают, что последует ответный удар Москвы.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны на Западе пока не дошли до того, чтобы наносить удары по РФ со своей территории, так как понимают, что последует ответ Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого", - сказал глава государства в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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